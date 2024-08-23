Партизаны Путина

VG

Vasily Golov

Россия славилась контрабандитами.Уже их не стало?Россия умела создавать фирмы однодневки. Нужны Ягуары из Британии,BMW из Германии.Без гарантий могут однодневки.Микрочипы привозят в чемодане.Или берите из стиральных машин. ЕС учит.Учитесь у СБУ,Они привозят в Россию взрывчатку.Никто не знает как это делает.организуйте сбор мобильников.Там есть нужное.Из печатных плат научились извлекать золото и др.из микросхем. В БПЛА чип работает всего несколько часов.