Медвежий угол
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Медвежий угол

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Партизаны Путина

Партизаны Путина

ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. К такому материалу, смело можно в заголовке писать "я плакал"🤣🤣🤣.

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Комментарии
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VG
Vasily Golov
Россия славилась контрабандитами.Уже их не стало?Россия умела создавать фирмы однодневки. Нужны Ягуары из Британии,BMW из Германии.Без гарантий могут однодневки.Микрочипы привозят в чемодане.Или берите из стиральных машин. ЕС учит.Учитесь у СБУ,Они привозят в Россию взрывчатку.Никто не знает как это делает.организуйте сбор мобильников.Там есть нужное.Из печатных плат научились извлекать золото и др.из микросхем. В БПЛА чип работает всего несколько часов.
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10 час.
Tatiana Tykhonova
😂🤣
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5 час.

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