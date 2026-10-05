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«Дзюба – местный Роналду. Криштиану в Португалии, а у нас Артем. Не только сильный футболист, но и сильная личность». Мелехин о 38-летнем форварде

Защитник «Ростова» и сборной России Виктор Мелехин назвал 38-летнего форварда Артема Дзюбу «российским Криштиану Роналду ».

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