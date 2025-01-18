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Царьград

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"Монстр" вырос на наших глазах: Россия опоздала, не заметив ошибку НАТО

"Монстр" вырос на наших глазах: Россия опоздала, не заметив ошибку НАТО

Как ни печально это признавать, но украинский "монстр" вырос на наших глазах. Мы упустили из виду ошибку НАТО, когда украинскую армию буквально разоружили.

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Комментарии
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АР
Александр Рязанцев
А кто должен был начинать раньше, эдак в 2015 году? Он и должен был! Соплю километровую жевал 8 лет, чтобы признать Донбасс, а когда &quot;жареный&quot; клюнул в одно место, тогда и начал... Народ надо было слушать!
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18 час.
Д
ДоКа
Ну да, оглядываясь назад, конечно можно разглагольствовать о том, прав был Президент, или не прав. А мы сами были готовы к этим событиям: армия, сознание населения, готовность к мобилизации? Чтобы понять Президента, надо потягать его ношу, его груз на своих плечах.
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16 час.
НЗ
Н З
Глубокая и свежая оценка ситуации. Постфактум все умные! А сейчас кто сможет взять на себя ответственность и долбануть хоть по Киеву? А красные линии давно пройдены. Штормы летают, Атакамс тоже… По российским городам и людям. И что? Париж и Лондон на месте. Зато какие грозные слова мы говорим… Секунд 10 все боятся. Сказал А говори Б. Асад в Москву убежал, а наш куда побежит? Воевать против всего мира… Смелость? Или глупость? Кто даст ответ?
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13 час.

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