"Монстр" вырос на наших глазах: Россия опоздала, не заметив ошибку НАТО

АР Александр Рязанцев А кто должен был начинать раньше, эдак в 2015 году? Он и должен был! Соплю километровую жевал 8 лет, чтобы признать Донбасс, а когда "жареный" клюнул в одно место, тогда и начал... Народ надо было слушать!

Д ДоКа Ну да, оглядываясь назад, конечно можно разглагольствовать о том, прав был Президент, или не прав. А мы сами были готовы к этим событиям: армия, сознание населения, готовность к мобилизации? Чтобы понять Президента, надо потягать его ношу, его груз на своих плечах.