Эксперты дали оценку 21-му пакету санкций против России

Страны ЕС спустя недели споров согласовали 21-й пакет санкций против России. Брюссель уступил Греции по перевозкам СПГ, отказался от ограничений на импорт трески и минтая и не ввел запрет на въезд бывшим военным.
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