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Всё о разводах

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Больше всего унижают безденежных мужчин не женщины. А сами же мужчины

Больше всего унижают безденежных мужчин не женщины. А сами же мужчины

«Все мои знакомые мужчины содержат своих жен, покупают машин, квартиры и дачи. Прекратите уже рыться в мусорном баке и выискивать единичные истории про никчемных людей! Если в кругу общения автора мужья лежат на диванах, то, может, просто сменить круг общения?» Ценная мысль, постоянно появляющаяся в комментариях Знаете, есть такая присказка, что сильнее всех унизить женщину может именно женщина.

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