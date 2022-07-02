Во Львовской области Украины местные власти намерены выселить беженцев из школ до 1 сентября

В западных областях Украины местные власти намерены выселить беженцев из школ к 1 сентября, но пока для всех приехавших людей в регион из Харькова, Мелитополя, Бахмута, Краматорска, Мариуполя и других городов не хватает жилья.
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