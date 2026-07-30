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«Последствия для всей Европы»: Захарова предупредила о радиационной аварии на ЗАЭС

«Последствия для всей Европы»: Захарова предупредила о радиационной аварии на ЗАЭС

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что киевский режим атаками на Запорожскую атомную электростанцию приближается к опасной черте, рискуя спровоцировать радиационную аварию, последствия которой затронут всю Европу .

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