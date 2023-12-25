Илон Маск подтвердил важность экономической мощи в войнах

Американский миллиардер, владелец компаний Tesla и SpaceX Илон Маск поддержал мнение бизнесмена Дэвида Сакса о том, что страна, способная производить боеприпасы в больших количествах и меньших затратах, имеет преимущество в любом конфликте.
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