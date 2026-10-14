Стелу «Город трудовой доблести» начали устанавливать в Салехарде

На Площади Победы приступили к установке стелы «Город трудовой доблести». Монумент увековечит память о подвиге ямальцев в годы Великой Отечественной войны, сообщил глава Салехарда Алексей Титовский в «Максе».
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