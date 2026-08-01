Жительницу Актау оштрафовали за нецензурную брань в TikTok

Женщина признала вину и заявила, что подобное больше не повторится, передает inAktau.kz. Специализированный суд по административным правонарушениям Актау рассмотрел дело в отношении местной жительницы, обвиняемой в мелком хулиганстве.
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