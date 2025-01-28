Астролог Лебедева: кармическое новолуние 29 января запустит новый цикл

Кармическое новолуние 29 января ознаменует начало нового цикла. Это особый рубеж в астрологии, когда энергия спутника Земли настолько сильна, что способна очистить от старого груза и оказать значительное влияние на жизнь.
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