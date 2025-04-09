Мы сами виноваты, потому что всем всё прощаем. Подождите, закончится война - реанимируют таких, как Медведчук, поставят на должности, а про историю опять забудут.
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Мы сами виноваты, потому что всем всё прощаем. Подождите, закончится война - реанимируют таких, как Медведчук, поставят на должности, а про историю опять забудут.
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