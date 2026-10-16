В Москве активно развивается система наземного городского транспорта. Уже 10 лет работают магистральные электробусные маршруты, которые связывают районы с метро и МЦД, обеспечивают доступ к социальным и культурным объектам.
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