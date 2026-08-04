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Царьград

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GTA VI выйдет 19 ноября 2026 года и станет самой дорогой игрой

GTA VI выйдет 19 ноября 2026 года и станет самой дорогой игрой

Руководитель РВИ Василий Овчинников утверждает, что конкурировать с Grand Theft Auto VI, премьера которой состоится 19 ноября 2026 года, будет невозможно для русских и мировых разработчиков из-за колоссальных инвестиций и передовых технологий.

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