GTA VI выйдет 19 ноября 2026 года и станет самой дорогой игрой

Руководитель РВИ Василий Овчинников утверждает, что конкурировать с Grand Theft Auto VI, премьера которой состоится 19 ноября 2026 года, будет невозможно для русских и мировых разработчиков из-за колоссальных инвестиций и передовых технологий.
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