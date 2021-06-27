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ЛДПР хочет пройти в Тюменскую облдуму за счет Жириновского

ЛДПР хочет пройти в Тюменскую облдуму за счет Жириновского

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский стал первым в партийном списке кандидатов в Тюменскую областную думу Лидер ЛДПР Владимир Жириновский возглавил партийный список кандидатов по единому избирательному округу на выборах в Тюменскую областную думу.

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