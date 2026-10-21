Мария Захарова отвергла претензии к безопасности Армянской АЭС, напомнив, что во время Спитакского землетрясения 1988 года все системы станции сработали штатно, а «Росатом» и армянские специалисты подтвердили возможность ее эксплуатации до 2031 года.