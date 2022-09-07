Японское правительство проведет дебаты с оппозицией о госпохоронах экс-министра Синдзо Абэ

Либерально-демократическая партия Японии проведет 8 сентября слушания, в ходе которых премьер-министр страны Фумио Кисида объяснит представителям оппозиции причины решения о проведении похорон экс-премьера Синдзо Абэ за государственный счет.
Либерально-демократическая партия Японии проведет 8 сентября слушания, в ходе которых премьер-министр страны Фумио Кисида объяснит представителям оппозиции причины решения о проведении похорон экс-премьера Синдзо Абэ за государственный счет.
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