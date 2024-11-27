Нервное настрое...
Политика и интернетМнения
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

8 978 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Геннадий Свешников
    Приезжай дорогой Андрюша и петь будешь на мове,за москаляку,могут и грохнуть.😱😇Глава ФПБК Бороди...
  • Юрий анин
    На кладбищах в СШ...
  • тимур чагалидзе
    Ну как, устранили после распада СССР системау антирусского национализма? Народ нужно было воспитывать в духе коммуниз...Военный потенциал...

Начинается апробация новых правил въезда мигрантов

Начинается апробация новых правил въезда мигрантов

С 1 декабря в аэропортах Москвы и в автомобильном пункте пропуска в Оренбургской области начнется эксперимент по апробации новых правил въезда и выезда иностранных граждан, сообщил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх