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Вице-президент КХЛ Каменский считает, что Овечкин наладит свою результативность

Вице-президент КХЛ Каменский считает, что Овечкин наладит свою результативность

Вице-президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский прокомментировал выступление форварда "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина на старте нового сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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