Песков рассказал, сколько продлятся переговоры Путина и Орбана

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Переговоры президента России Владимира Путина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана продлятся столько, сколько потребуется, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, добавив, что продолжительность встречи составит как минимум два-три часа.
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