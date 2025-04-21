Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* заявил, что Соединённые Штаты не смогут заставить киевский режим принять предложения президента США Дональда Трампа, касающиеся признания Крыма российским и отказа от вступления в НАТО.
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