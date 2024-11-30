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Царьград

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Канцлер Нехаммер поставил Москве и Киеву ультиматум для переговоров по Украине

Канцлер Нехаммер поставил Москве и Киеву ультиматум для переговоров по Украине

Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил о возможном визите в Москву или Киев лишь при снижении военной активности.

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