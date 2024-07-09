Швейцария решила присоединиться к европейской системе ПВО

Намерение присоединиться к европейской системе противовоздушной и противоракетной обороны European Sky Shield Initiative (ESSI) выразила Швейцария, об этом 9 июля сообщила пресс-служба правительства конфедерации.
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