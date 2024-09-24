В кинотеатре «Аврора» состоится премьера фильма Сергея Дебижева «Крест»

Мероприятие запланировано на 25 сентября В среду, 25 сентября, в кинотеатре «Аврора» в Петербурге состоится премьера фильма «Крест» – первого в новейшей российской истории масштабного документального фильма на духовно-религиозную тему с международной географией съемок (от Иерусалима до Гонконга).