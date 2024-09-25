Матвиенко поблагодарила Путина за поддержку инициатив сенаторов

Валентина Матвиенко, которую 25 сентября члены Совета Федерации единогласно переизбрали на пост спикера палаты, поблагодарила сенаторов за поддержку ее кандидатуры, а Президента РФ Владимира Путина — за поддержку деятельности Совфеда и его инициатив.
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