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Матвиенко поблагодарила Путина за поддержку инициатив сенаторов

Матвиенко поблагодарила Путина за поддержку инициатив сенаторов

Валентина Матвиенко, которую 25 сентября члены Совета Федерации единогласно переизбрали на пост спикера палаты, поблагодарила сенаторов за поддержку ее кандидатуры, а Президента РФ Владимира Путина — за поддержку деятельности Совфеда и его инициатив.

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