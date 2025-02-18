Глава РФПИ Дмитриев рассказал о встрече с делегацией США в Эр-Рияде

По его словам, отношения России и Соединённых Штатов важны для всего мира.Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев рассказал в интервью CNN, что отношения Москвы и Вашингтона имеют огромное значение для всего мира.