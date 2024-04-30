Папа прокурор, который отмажет? На историческую родину вместе с папой! Навсегда!

"Они кидались настолько, ну я вам скажу, что звери так не кидаются" Марина, пострадавшая Напомню, осенью трое братьев оглы Гасановых, от 17 и до 21 года, и ещё то ли их друг, то ли какой-то их двоюродно-троюродный брат, 18-летний Араз Аяс оглы Мусаев, на фото слева, прославились на всю нашу страну тем, что осенью 2021-го не испугались напасть на молодого русского отца с ребёнком в Новой Москве, в поселении Новые Ватутинки.