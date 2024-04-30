Политика как он...
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Политика как она есть

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Папа прокурор, который отмажет? На историческую родину вместе с папой! Навсегда!

Папа прокурор, который отмажет? На историческую родину вместе с папой! Навсегда!

"Они кидались настолько, ну я вам скажу, что звери так не кидаются" Марина, пострадавшая Напомню, осенью трое братьев оглы Гасановых, от 17 и до 21 года, и ещё то ли их друг, то ли какой-то их двоюродно-троюродный брат, 18-летний Араз Аяс оглы Мусаев, на фото слева, прославились на всю нашу страну тем, что осенью 2021-го не испугались напасть на молодого русского отца с ребёнком в Новой Москве, в поселении Новые Ватутинки.

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Комментарии
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Елена Рудых
Уволить всех выходцев из азиатских республик получивших гражданство из полиции! Запретить им заниматься должности в администрация городов и населённых пунктах.
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3 час.
Oleg Prauskov
Черножопых этих всех обратно в аулы и кишлаки,пусть там с ишаками ...
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2 час.
ГС
Галина Соколова
Да сколько же это будет продолжаться!? Каждый день одна и та же болтовня!? Никто никуда этих мерзавцев не вывозит, а они творят беспредел!?
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1 час.

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