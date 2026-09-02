МО: ВС РФ поразили производство катеров ВСУ в порту Одесса и склады под Киевом

Вооруженные силы РФ нанесли удары по объектам энергетической инфраструктуры, логистическому центру, предприятию по производству морских дронов и резервуарам с горючим на Украине.
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