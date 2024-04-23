Мультсериал «Соня из Тоствилля»

Однажды семилетняя девочка Соня случайно обнаруживает чудесные свойства хлебницы на своей кухне: если прикрепить к ней магнит-тост и повернуть его, то из мира людей телепортируешься в волшебный город Тоствилль, расположенный на планете Тостлэнд! Это место населено очаровательными существами Тостлями и непредсказуемыми и коварными Крамблами.
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