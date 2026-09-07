БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Тайные «тимуровцы» против секретных «альфонсов». Подопечные ЦРУ и МI-6 устроили разборки в центре Киева

Тайные «тимуровцы» против секретных «альфонсов». Подопечные ЦРУ и МI-6 устроили разборки в центре Киева

Спецназовцы СБУ оказались не сильны в «тёрках», но показали хорошую тактическую и огневую подготовку Алексей Михайлов Фото: Создано ИИ/Свободная Пресса В ночь с 1 на 2 сентября в Киеве произошло вооруженное столкновение.

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