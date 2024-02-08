Власти Японии с 20 февраля ужесточит правила потолка цен на нефть из России, — Nikkei Ирэн ОрлонскаяСогласно информации, опубликованной Nikkei, Япония вместе с государствами G7 планирует с 20 февраля текущего года ужесточить меры для контроля ценового потолка на нефть, которая идет с территории российского государства.
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