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Власти Японии с 20 февраля ужесточит правила потолка цен на нефть из России, — Nikkei

Власти Японии с 20 февраля ужесточит правила потолка цен на нефть из России, — Nikkei

Власти Японии с 20 февраля ужесточит правила потолка цен на нефть из России, — Nikkei Ирэн ОрлонскаяСогласно информации, опубликованной Nikkei, Япония вместе с государствами G7 планирует с 20 февраля текущего года ужесточить меры для контроля ценового потолка на нефть, которая идет с территории российского государства.

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