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Ремонт tws гарнитуры за 15 минут. За 300-500 рублей без паяльника для чайников

Ремонт tws гарнитуры за 15 минут. За 300-500 рублей без паяльника для чайников

﻿﻿После того как пропала коробка с наушниками Xiami Redmibuds, я спонтанно решил отремонтировать старые tws наушники (Bluetooth наушники), которые прослужили верой и правдой год, но так и не использовались, так как через полчаса разрядился аккумулятор.

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