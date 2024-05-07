Ремонт tws гарнитуры за 15 минут. За 300-500 рублей без паяльника для чайников

После того как пропала коробка с наушниками Xiami Redmibuds, я спонтанно решил отремонтировать старые tws наушники (Bluetooth наушники), которые прослужили верой и правдой год, но так и не использовались, так как через полчаса разрядился аккумулятор.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии