Мировое Гран-при 2025. Изменение в расписании

Мировое Гран-при 2025 состоится с 4 по 9 марта, но в расписании матчей произошли изменения, сообщает WST Дин Джуньху (фото: WST)Все Новости и результаты турнира Результаты, турнирная таблица Расписание трансляций - 1/16 финала Расписание трансляций Стартовый матч между Дином Джуньху и Сюй Сы на Мировом Гран-при был перенесен на среду на вторую половину дня.