Ред Булл заключил контракт с сыном чемпиона "Формулы-1" Райкконена

Робин Райкконен, сын чемпиона "Формулы-1" Кими Райкконена, подписал контракт с "Ред Булл". С 2027 года юный финн будет участвовать в программе развития гонщиков команды.
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