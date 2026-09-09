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Царьград

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Ред Булл заключил контракт с сыном чемпиона "Формулы-1" Райкконена

Ред Булл заключил контракт с сыном чемпиона "Формулы-1" Райкконена

Робин Райкконен, сын чемпиона "Формулы-1" Кими Райкконена, подписал контракт с "Ред Булл". С 2027 года юный финн будет участвовать в программе развития гонщиков команды.

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