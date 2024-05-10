На Ямале стартовал сезон охоты на пернатую дичь

На Ямале начат сезон охоты на пернатую дичь с 9 мая. Охотничьи угодья, открытые для промысла, расположены к югу от городов Губкинский, Муравленко, посёлка Пурпе и села Мужи, а также на территории Красноселькупского района.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии