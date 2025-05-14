Дмитрий Гавра: «У горожан есть две линии ожиданий от отчета Александра Беглова»

Губернатор расскажет о результатах работы городского правительства в 2024 году Губернатор Петербурга Александр Беглов в среду, 14 мая, представит отчет и результатах работы городского правительства за 2024 год депутатам Законодательного собрания.
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