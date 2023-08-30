Ночь длинных дронов. Турецкая версия атаки Пскова — из Эстонии или Латвии

И что ж автор-то корректировку проводит. Не обязательно уведомлять противника, куда в следующий раз направлять беспилотники...

Samarium

Полтора года войны все еще не привели к осознанию того, что все стратегические объекты, вплоть до Урала должны быть прикрыты средствами ПВО ??? Где пояса обороны ПВО, если вражеские дроны долетают до столицы нашей Родины и до других городов центра России,,,???