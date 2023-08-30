Ночная террористическая атака дронов киевского режима по территории России 30 августа стала одной из самых массированных за последнее время.
Ночь длинных дронов. Турецкая версия атаки Пскова — из Эстонии или Латвии
Комментарии
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Ксюша Кирьязис
И что ж автор-то корректировку проводит. Не обязательно уведомлять противника, куда в следующий раз направлять беспилотники...
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12 час.
Samarium
Полтора года войны все еще не привели к осознанию того, что все стратегические объекты, вплоть до Урала должны быть прикрыты средствами ПВО ??? Где пояса обороны ПВО, если вражеские дроны долетают до столицы нашей Родины и до других городов центра России,,,???
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10 час.
f
fas5ru
Ксюша Кирьязис, именно так.
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8 час.
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