Депутат выразил мнение, что астрологами может руководить «кто-то из-за рубежа».Депутат Государственной думы Виталий Милонов остро раскритиковал сообщения о начале очередного периода ретроградного движения Меркурия.
Виталий Милонов предложил сажать в тюрьму астрологов и тарологов
Комментарии
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Алексей Камышов
Всегда жду очередной перл от этого клоуна по фамилии Милонов, чтобы поржать! 😂😂😂 И как только такие 🦅с мозгом избалованного ребёнка попадают во власть?! Кстати, его "молочный брат" по общему горшку в яслях сейчас даже целой страной рукоЙводит. Кто не понял, я о президенте Аргентины — Хавьере Херардо Милей. 😂😂😂 Тот тоже весь такой "непредсказуемый", "эксцентричный" и "резкий, как понос".
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