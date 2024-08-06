Виталий Милонов предложил сажать в тюрьму астрологов и тарологов

Алексей Камышов

Всегда жду очередной перл от этого клоуна по фамилии Милонов, чтобы поржать! 😂😂😂 И как только такие 🦅с мозгом избалованного ребёнка попадают во власть?! Кстати, его "молочный брат" по общему горшку в яслях сейчас даже целой страной рукоЙводит. Кто не понял, я о президенте Аргентины — Хавьере Херардо Милей. 😂😂😂 Тот тоже весь такой "непредсказуемый", "эксцентричный" и "резкий, как понос".