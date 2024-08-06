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Царьград

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Виталий Милонов предложил сажать в тюрьму астрологов и тарологов

Виталий Милонов предложил сажать в тюрьму астрологов и тарологов

Депутат выразил мнение, что астрологами может руководить «кто-то из-за рубежа».Депутат Государственной думы Виталий Милонов остро раскритиковал сообщения о начале очередного периода ретроградного движения Меркурия.

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Комментарии
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Алексей Камышов
Всегда жду очередной перл от этого клоуна по фамилии Милонов, чтобы поржать! 😂😂😂 И как только такие 🦅с мозгом избалованного ребёнка попадают во власть?! Кстати, его &quot;молочный брат&quot; по общему горшку в яслях сейчас даже целой страной рукоЙводит. Кто не понял, я о президенте Аргентины — Хавьере Херардо Милей. 😂😂😂 Тот тоже весь такой &quot;непредсказуемый&quot;, &quot;эксцентричный&quot; и &quot;резкий, как понос&quot;.
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