Путин поздравил с профессиональным праздником работников налоговых органов

Российский лидер Владимир Путин поздравил работников налоговых органов с профессиональным праздником и призвал их не сбавлять темпы работы, так как от ее результатов зависят пополнение бюджетов всех уровней, создание условий для укрепления экономики, а также реализация социальных программ.