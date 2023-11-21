Путин поздравил с профессиональным праздником работников налоговых органов

Российский лидер Владимир Путин поздравил работников налоговых органов с профессиональным праздником и призвал их не сбавлять темпы работы, так как от ее результатов зависят пополнение бюджетов всех уровней, создание условий для укрепления экономики, а также реализация социальных программ.
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