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Царьград

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Ги Буше назвал "Локомотив" эталоном КХЛ после матча 18 сентября

Ги Буше назвал "Локомотив" эталоном КХЛ после матча 18 сентября

Главный тренер "Авангарда" Ги Буше отметил "Локомотив" как золотой стандарт КХЛ. 18 сентября 2026 года "Локомотив" победил "Авангард" 2:1.

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