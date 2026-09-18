Ги Буше назвал "Локомотив" эталоном КХЛ после матча 18 сентября

Главный тренер "Авангарда" Ги Буше отметил "Локомотив" как золотой стандарт КХЛ. 18 сентября 2026 года "Локомотив" победил "Авангард" 2:1.
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