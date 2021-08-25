ПЛЕЙМЕЙКЕР

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Обидчики «Спартака» вышли в группу ЛЧ, «Ман Сити» нацелился на Роналду, россиянки пропустили на ЧМ 6 шайб от США

Обидчики «Спартака» вышли в группу ЛЧ, «Ман Сити» нацелился на Роналду, россиянки пропустили на ЧМ 6 шайб от США

«Плеймейкер» подводит итоги минувших вечера и ночи в мировом спорте. «Бенфика» в меньшинстве сыграла вничью в гостях с ПСВ и прошла в группу Лиги чемпионов Во вторник состоялись три ответных матча раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

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