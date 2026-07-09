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БПЛА ВСУ обесточили Запорожскую и Херсонскую область — губернатор Балицкий

БПЛА ВСУ обесточили Запорожскую и Херсонскую область — губернатор Балицкий

Отключено электроснабжение в Запорожской и Херсонской областях, из-за повреждения ключевого энергетического объекта после налета БПЛА ВСУ, сообщил губернатор Запорожья Евгений Балицкий 9 июля в своем телеграм-канале.

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