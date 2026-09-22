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Концерт к 120-летию Шостаковича пройдет в Большом театре

Концерт к 120-летию Шостаковича пройдет в Большом театре

Концерт камерной вокальной музыки «Антиформалистический раек» к 120-летию со дня рождения композитора Дмитрия Шостаковича пройдет в Большом театре 24 сентября.

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