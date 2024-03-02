110-я бригада уничтожает норы боевиков ВСУ у Невельского (ВИДЕО)

Бойцы 110-й бригады провели успешный рейд по норам украинских боевиков у Невельского (ДНР). Операторы БПЛА 110-й бригады 1-го Донецкого армейского корпуса вскрывают расположение «крысиных нор» на позициях ВСУ, после чего с ювелирной точностью уничтожают их вместе с находящимися в подземных укрытиях боевиками.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии