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В Керчи простились с бойцами, погибшими в спецоперации

В Керчи простились с бойцами, погибшими в спецоперации

В Керчи в последний путь проводили бойцов, погибших в спецоперации. Как сообщил глава администрации города Олег Каторгин, при выполнении боевых задач в зоне СВО погибли двое керчан - Сергей Сенютич и Юрий Чолакиди.

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