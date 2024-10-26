В Керчи простились с бойцами, погибшими в спецоперации

В Керчи в последний путь проводили бойцов, погибших в спецоперации. Как сообщил глава администрации города Олег Каторгин, при выполнении боевых задач в зоне СВО погибли двое керчан - Сергей Сенютич и Юрий Чолакиди.
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