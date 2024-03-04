«У него запасище!»: Оруджев — о Ферстаппене в 2024 году

Getty Images / Red Bull Content PoolРоссийский гонщик, бронзовый призёр Мировой серии Renault Егор Оруджев прокомментировал выступление голландца Макса Ферстаппена и Red Bull на Гран При Бахрейна, который пилот и команда выиграли в доминирующем стиле.
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