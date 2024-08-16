НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Иваново

1 подписчик

Продолжается ремонт участков опорной сети дорог Иваново – Тейково, Суздаль – Гаврилов-Посад и капитальный ремонт участка трассы Тейково – Ростов

Ход работ на объектах в четверг, 15 августа, проинспектировал заместитель директора департамента дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области Виталий Зацепин совместно с заместителем прокурора Ивановской области Артуром Мугу.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх