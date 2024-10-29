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Царьград

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Hisense запускает бюджетный игровой монитор 27G5K Pro с частотой 180 Гц

Hisense запускает бюджетный игровой монитор 27G5K Pro с частотой 180 Гц

Компания Hisense анонсировала запуск в Китае 27-дюймового игрового монитора 27G5K Pro. Он оснащен Fast IPS матрицей с разрешением QHD и частотой 180 Гц, поддерживает AMD FreeSync и HDR400.

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