gorod55ПолитикаЗащита прав и законных интересов детей — один из приоритетов «Единой России»!Сегодня в Омской области проживает более 400 тысяч детей. Почти каждый четвертый ребенок воспитывается в многодетной семье.Вернуться к статье11НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАНГЕЛ АНГЕЛИнтересно , а чем до этого занималась партия власти, ах да в России каждый четвертый ребенок недоедает, 25 мил. населения живет за чертой бедности, 40% населения не могут приобрести необходимые продукты, стариков уморили за год под 2 мил. человек... Вот это да у ЕР хорошо получилось... Ах два благодаря им выдавили Русских с ряда отраслей и продали диаспорам, мигрантам и гастарбайтерам. Да что там кулачные бои в России мигранты ежедневно устраивают массовые драки, нарушают общественный порядок и т.д. Это не ЕР партии власти это ОПГ в законе крышуемое самой властью...Комментировать
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