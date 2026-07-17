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Царьград

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Минобороны РФ увеличило число мотоциклов и багги на 30%

Минобороны РФ увеличило число мотоциклов и багги на 30%

Минобороны РФ сообщает об увеличении мобильности и боевого потенциала войск в зоне СВО. Благодаря расширению парка мотоциклов и багги на 30% повысится маневренность штурмовых подразделений, заявил генерал-полковник Александр Санчик.

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